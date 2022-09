(Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - I dati di un recente studio hanno mostrato la più alta sopravvivenza globale mediana mai raggiunta in un trial clinico nelle pazienti con tumore alrecettori ormonali positivi/Her2 negativo (Hr+/Her2-). Un traguardoimportante, ottenuto grazie ai significativi progressi terapeutici in questo ambito. Come sottolinea Matteo, professore associato all'Università di Genova emedico all'ospedale Policlinico San Martino del capoluogo ligure, intervistato da 'Alleati per la Salute' (www.alleatiperlasalute.it), il portale dedicato all'informazione medico-scientifica realizzato da Novartis, "negli ultimi anni abbiamo avuto degli avanzamenti importantissimi nella cura del tumore alla mammellache, pur ...

SaluteFuturo : L'oncologo Lambertini, 'per cancro seno metastatico terapie molto efficaci' - italiaserait : L’oncologo Lambertini, ‘per cancro seno metastatico terapie molto efficaci’ -

Italia Sera

Con il supporto del Dottor Matteoe Ricercatore AIRC , vediamo nel dettaglio cosa fare per prevenire il tumore al seno . Cosa mangiare per prevenire il tumore al seno. "Il ...Con il supporto del Dottor Matteoe Ricercatore AIRC , vediamo nel dettaglio cosa fare per prevenire il tumore al seno . Cosa mangiare per prevenire il tumore al seno. "Il ... L’oncologo Lambertini, ‘per cancro seno metastatico terapie molto efficaci’ (Adnkronos) – I dati di un recente studio hanno mostrato la più alta sopravvivenza globale mediana mai raggiunta in un trial clinico nelle pazienti con tumore al seno metastatico recettori ormonali po ...