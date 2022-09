Letta: “Opposizione dura e intransigente” (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la vittoria della Meloni sono state espresse numerose opinioni a riguardo da parte degli avversari politici, tra cui Letta che ha dichiarato un’Opposizione dura e intransigente. Il 25 settembre le elezioni sono state vinte da Giorgia Meloni e il suo partito Fratelli d’Italia, ecco come i suoi avversari hanno commentato la vicenda. “Ci aspettano giorni duri” ha esordito Enrico Letta durante la sua conferenza stampa. ”Abbiamo combattuto affinché non ci fosse stata la caduta del governo Draghi, provocata da Giuseppe Conte” ha proseguito dicendo che ritiene la scelta di Giuseppe Conte il punto scatenante per cui l’Italia è passata dal governo Draghi al governo Meloni, un governo di destra. ”Oggi il Partito Democratico pur in un risultato che è insoddisfacente è il ... Leggi su notizieitaliaonline (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la vittoria della Meloni sono state espresse numerose opinioni a riguardo da parte degli avversari politici, tra cuiche ha dichiarato un’. Il 25 settembre le elezioni sono state vinte da Giorgia Meloni e il suo partito Fratelli d’Italia, ecco come i suoi avversari hanno commentato la vicenda. “Ci aspettano giorni duri” ha esordito Enriconte la sua conferenza stampa. ”Abbiamo combattuto affinché non ci fosse stata la caduta del governo Draghi, provocata da Giuseppe Conte” ha proseguito dicendo che ritiene la scelta di Giuseppe Conte il punto scatenante per cui l’Italia è passata dal governo Draghi al governo Meloni, un governo di destra. ”Oggi il Partito Democratico pur in un risultato che è insoddisfacente è il ...

