Le ultime parole del boss | documentario su Giuseppe Salvia | ucciso da Raffaele Cutolo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ledelè ilche va in onda su Rai 2 in prima serata venerdì 30 settembre 2022. Al centro l’esecuzione del vicedirettore del carcere di Poggioreale, con il mandante nella persona dell’exdella Nuova Camorra Organizzata. Ledelsu Rai 2 Ledelè ilin onda su Rai 2 in prima serata venerdì 30 settembre 2022. Al centro la vicenda del vicedirettoredall’alloradella Nuova Camorra Organizzata...