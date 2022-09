Le due vip si sfidano a viso aperto, fans divisi (Di venerdì 30 settembre 2022) Due super vip, conosciute in tutto il mondo, si sfidano a viso aperto sul web. I fans si dividono. Quando si parla di vip, i riflettori sono sempre puntati su ogni movimento. Parlando di moda e tendenze, questa stagione ha visto il rilancio di alcuni capi che sono stati dei veri e propri must nelle L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 30 settembre 2022) Due super vip, conosciute in tutto il mondo, sisul web. Isi dividono. Quando si parla di vip, i riflettori sono sempre puntati su ogni movimento. Parlando di moda e tendenze, questa stagione ha visto il rilancio di alcuni capi che sono stati dei veri e propri must nelle L'articolo proviene da CheSuccede.it.

TuttogratisIT : #gfvip: 'smettetela di cercarmi, io non la conosco'. Sarà un caso #Caltagirone 2.0 oppure uno dei due sta mentendo? - MondoTV241 : GF Vip, violenta lite in casa tra due concorrenti, ecco chi sono e cosa è successo #charliegnocchi #attilioromita… - Daniela01216136 : RT @Stregatto9: Madò dopo due anni di Covid19 molti Vip si sono separati. Voi comuni mortali come va? Tutto bene? (Andrà tutto bene a Sta… - Stregatto9 : Madò dopo due anni di Covid19 molti Vip si sono separati. Voi comuni mortali come va? Tutto bene? (Andrà tutto ben… - bianconera28 : @Francesco1317g Il gfvip vip vuole mandarlo via..altrimenti ieri ne avrebbero parlati di più in puntata, e di sicur… -