Lazio Parisi, i biancocelesti continuano a seguire l’esterno dell’Empoli (Di venerdì 30 settembre 2022) La Lazio continua a monitorare Fabiano Parisi per la fascia sinistra, l’esterno dell’Empoli ha stupito in questo avvio di Serie A La Lazio continua a monitorare Fabiano Parisi per la fascia sinistra, l’esterno dell’Empoli ha stupito in questo avvio di Serie A. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i biancocelesti continueranno a seguirlo in questi mesi dopo che avevano chiesto informazioni nei mesi scorsi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Lacontinua a monitorare Fabianoper la fascia sinistra,ha stupito in questo avvio di Serie A Lacontinua a monitorare Fabianoper la fascia sinistra,ha stupito in questo avvio di Serie A. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, icontinueranno a seguirlo in questi mesi dopo che avevano chiesto informazioni nei mesi scorsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : La #Lazio continuerà a seguire #Parisi per la fascia sinistra, lo sta facendo - come raccontato - dallo scorso genn… - Aquila6811 : RT @la_mia_lazio: Calciomercato, Pedullà: La Lazio non molla Parisi! #Parisi #Calciomercato - laziopress : Calciomercato Lazio, Pedullà: “La Lazio continuerà a seguire Parisi per la fascia sinistra” - LazioNews_24 : Occhi su #Parisi - LodoloLuigi : RT @AlfredoPedulla: La #Lazio continuerà a seguire #Parisi per la fascia sinistra, lo sta facendo - come raccontato - dallo scorso gennaio.… -