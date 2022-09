Kvaratskhelia è il calciatore del mese Aic di agosto 2022 (Di venerdì 30 settembre 2022) È Kvaratskhelia il calciatore del mese votato dall’Associazione Italiana Calciatori di agosto 2022. Lo comunica il Napoli su twitter e sul sito ufficiale, col comunicato che segue. Il georgiano era stato già premiato dalla Lega Calcio. Oggi ottiene la legittimazione dei suoi colleghi, visto che si tratta di un premio assegnato da calciatori professionisti di Serie A, B e C. Kvaratskhelia è senz’altro la sorpresa più grande di questo inizio di stagione. Un vero e proprio capolavoro di Giuntoli e del suo staff, che l’ha pescato pagandolo appena dieci milioni dopo la decisione di Kvara di lasciare la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Il Napoli lo seguiva da tanto tempo, come ha rivelato Gianluca Di Marzio, ed ha avuto la pazienza per affondare il colpo al momento giusto. Khvicha ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) Èildelvotato dall’Associazione Italiana Calciatori di. Lo comunica il Napoli su twitter e sul sito ufficiale, col comunicato che segue. Il georgiano era stato già premiato dalla Lega Calcio. Oggi ottiene la legittimazione dei suoi colleghi, visto che si tratta di un premio assegnato da calciatori professionisti di Serie A, B e C.è senz’altro la sorpresa più grande di questo inizio di stagione. Un vero e proprio capolavoro di Giuntoli e del suo staff, che l’ha pescato pagandolo appena dieci milioni dopo la decisione di Kvara di lasciare la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Il Napoli lo seguiva da tanto tempo, come ha rivelato Gianluca Di Marzio, ed ha avuto la pazienza per affondare il colpo al momento giusto. Khvicha ...

