F1 | Sky acquisisce i diritti sino al 2027 | rinnovo di cinque anni

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 settembre 2022) Sky annuncia oggi un nuovopluriennale della partnership con la Formula 1 che consolida Sky come official broadcaster in tutti i Paesi in cui Sky è presente. In Italia, quindi, la Formula 1 sarà su Sky per altri 5, fino al, con tutti i fine settimana di gara in esclusiva, dalle prove libere al Gran Premio, su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con una selezione di GP anche in diretta su TV8. In Italia, il racconto della F1 su Sky continuerà ad essere all’avanguardia, con studi tecnologici, i GP anche in 4K, grande competenza al commento e un’ampia copertura su Sky Sport 24 e sulle piattaforme digitali e social di Sky Sport, con news, clip e analisi approfondite, per raccontare da vicino tutto ciò che ruota intorno al mondo della F1. Stephen van Rooyen, Executive Vice President & CEO, Sky UK & Europe: “Ogni ...