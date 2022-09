“Cotto e Mangiato”: pagnottine dolci al latte (Di venerdì 30 settembre 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolcetto semplice e goloso, perfetto per la colazione o la merenda. Ecco le pagnottine dolci al latte. Cotte e mangiate! Ingredienti 100 g latte, vaniglia, 1 uovo, 100 g zucchero, 100 g olio di semi, 50 g cioccolato fondente tritato, mezza bustina di lievito per dolci, farina 00 (a breve) Procedimento In un pentolino, portiamo a bollore il latte con il baccello di vaniglia. Spegniamo e lasciamo in infusione per 5 minuti. In una ciotola, con le fruste, montiamo un uovo con lo zucchero. Quando quest’ultimo si è sciolto, aggiungiamo l’olio di semi e montiamo ancora. Aggiungiamo, quindi, il cioccolato fondente tritato ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 30 settembre 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolcetto semplice e goloso, perfetto per la colazione o la merenda. Ecco leal. Cotte e mangiate! Ingredienti 100 g, vaniglia, 1 uovo, 100 g zucchero, 100 g olio di semi, 50 g cioccolato fondente tritato, mezza bustina di lievito per, farina 00 (a breve) Procedimento In un pentolino, portiamo a bollore ilcon il baccello di vaniglia. Spegniamo e lasciamo in infusione per 5 minuti. In una ciotola, con le fruste, montiamo un uovo con lo zucchero. Quando quest’ultimo si è sciolto, aggiungiamo l’olio di semi e montiamo ancora. Aggiungiamo, quindi, il cioccolato fondente tritato ...

