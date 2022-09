Blonde e quello sguardo maschile sul corpo (e l’anima) di Marilyn Monroe (Di venerdì 30 settembre 2022) Obiettivo ambizioso quello di adattare per il cinema il romanzo fiume (più di mille pagine nella versione italiana) Blonde, scritto dall’autrice statunitense Joyce Carol Oates nel 2000 (e pubblicato in Italia da La Nave di Teseo nel 2021), già di per sé ambiziosissimo: raccontare la storia di Marilyn Monroe facendola assurgere a simbolo non solo e non tanto del prezzo che una donna deve pagare per diventare una star, ma dei corpi femminili tutti. Blonde Joyce Carol Oates trasforma in romanzo tutte le vite di Marilyn Monroe, in un libro da oltre mille pagine che ripercorre gioie e dolori dell'icona per eccellenza del cinema mondiale. 19 € su Amazon 20 € ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 30 settembre 2022) Obiettivo ambiziosodi adattare per il cinema il romanzo fiume (più di mille pagine nella versione italiana), scritto dall’autrice statunitense Joyce Carol Oates nel 2000 (e pubblicato in Italia da La Nave di Teseo nel 2021), già di per sé ambiziosissimo: raccontare la storia difacendola assurgere a simbolo non solo e non tanto del prezzo che una donna deve pagare per diventare una star, ma dei corpi femminili tutti.Joyce Carol Oates trasforma in romanzo tutte le vite di, in un libro da oltre mille pagine che ripercorre gioie e dolori dell'icona per eccellenza del cinema mondiale. 19 € su Amazon 20 € ...

