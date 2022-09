ATP Sofia, Musetti: “Uno dei miei migliori match al servizio. Spero nella finale con Sinner” (Di venerdì 30 settembre 2022) Lorenzo Musetti dopo la vittoria contro Jan Lennard Struff che gli ha permesso di qualificarsi alle semifinali del torneo ATP 250 di Sòfia, ha dichiarato: “È stato un match molto complicato, lui ha servito bene nel primo set ed ero sotto di un break. Sono stato aggressivo da fondo campo e bravo a giocare dalla linea di fondo. Penso che sia stato uno dei miei migliori match al servizio. Domani sarà complicato ma Spero di farcela e sarebbe bello avere una finale tutta italiana. Poi ovviamente, vorrei vincere il Torneo”. L’azzurro tornerà in campo domani contro Huesler, in palio la qualificazione alla finale che potrebbe anche disputarsi contro Jannik Sinner. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Lorenzodopo la vittoria contro Jan Lennard Struff che gli ha permesso di qualificarsi alle semifinali del torneo ATP 250 di Sòfia, ha dichiarato: “È stato unmolto complicato, lui ha servito bene nel primo set ed ero sotto di un break. Sono stato aggressivo da fondo campo e bravo a giocare dalla linea di fondo. Penso che sia stato uno deial. Domani sarà complicato madi farcela e sarebbe bello avere unatutta italiana. Poi ovviamente, vorrei vincere il Torneo”. L’azzurro tornerà in campo domani contro Huesler, in palio la qualificazione allache potrebbe anche disputarsi contro Jannik. SportFace.

FiorinoLuca : Lorenzo Musetti è il terzo ITA ???? nella storia del torneo di Sofia a raggiungere le SF dopo Jannik Sinner (2020,202… - Eurosport_IT : Musetti vince ancora ?????? Lorenzo supera in 2 set Struff e vola in semifinale a Sofia ?? #EurosportTENNIS | #ATP |… - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: Musetti vince ancora ?????? Lorenzo supera in 2 set Struff e vola in semifinale a Sofia ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #Sofia… - Tennis_Ita : «Big Mac» Huessler, dalla Svizzera con furore - sportface2016 : #ATPSofia, #Musetti: 'Uno dei miei migliori match al servizio. Spero nella finale con #Sinner ' -