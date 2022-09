forumJuventus : CdS: 'Allegri senza alibi può solo vincere. La sosta ha restituito al tecnico diversi giocatori. Buone notizie anch… - AlexVes84825277 : RT @Gazzetta_it: Allegri e i giocatori: chi è andato e chi resta nel limbo, un patrimonio dilapidato - Gazzetta_it : Allegri e i giocatori: chi è andato e chi resta nel limbo, un patrimonio dilapidato - TomsFin : L'insegnante di sostegno a Folletti credo sia uno dei punti più alti di questa banter era. Praticamente è stato sfi… - DamasioMassimo : @robinazeta @Mikfinoallafine @Zebratus Kulusevski con Pirlo ha fatto 47 presenze con 7 gol, risultando il migliore… -

la Repubblica

Un segno della crisi tecnica della Juventus in questo anno e poco più con Massimilianoè anche nella difficoltà ad affermarsi - individualmente e di squadra - da parte di tantisu ...Prima di Milik, però, la Juve ha valutato tanti altri, provando anche a prenderli prima ... Quello che voleva Max, d'altronde, era un giocatore con le sue caratteristiche: forte ... Allegri e l'eX Factor, la legge di Ambra e dei giocatori che colpisce Max Focus sulla Juventus a Calciomercato.it in onda su Tv Play. Mirino su Allegri e la società, ma anche una notizia riguardante la dirigenza ...L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri sta vivendo un momento non semplice, con molti ex giocatori bianconeriche rilasciano dichiarazioni sul tec ...