WWE: Buone notizie per Tony D’Angelo, non è necessaria nessuna operazione (Di giovedì 29 settembre 2022) Durante l’ultimo episodio di NXT, durante il match valido per la qualificazione al Ladder Match per il North American Championship, che si terrà ad Halloween Havoc, l’arbitro ha dovuto chiamare la fine anticipata dell’incontro e assegnando di fatto la vittoria a Wes Lee. Buone notizie per il Don di NXT Come detto l’arbitro è stato costretto a chiamare la fine anticipata del match per via di un infortunio capitato a Tony D’Angelo dopo l’impatto contro una delle protezioni agli angoli del ring. L’arbitro dopo essersi sincerato delle condizioni del lottatore e aver decretato la fine del match, ha fatto il famoso segno della X con le braccia, segnalando così un infortunio legittimo. Fortunatamente arrivano Buone notizie per il Don di NXT che non avrà bisogno di ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 29 settembre 2022) Durante l’ultimo episodio di NXT, durante il match valido per la qualificazione al Ladder Match per il North American Championship, che si terrà ad Halloween Havoc, l’arbitro ha dovuto chiamare la fine anticipata dell’incontro e assegnando di fatto la vittoria a Wes Lee.per il Don di NXT Come detto l’arbitro è stato costretto a chiamare la fine anticipata del match per via di un infortunio capitato adopo l’impatto contro una delle protezioni agli angoli del ring. L’arbitro dopo essersi sincerato delle condizioni del lottatore e aver decretato la fine del match, ha fatto il famoso segno della X con le braccia, segnalando così un infortunio legittimo. Fortunatamente arrivanoper il Don di NXT che non avrà bisogno di ...

