Veronica Ferraro, la maglia è aderentissima: decolleté a rischio esplosione (Di giovedì 29 settembre 2022) Veronica Ferraro lascia senza fiato con il suo ultimo look dalla Paris Fashion Week: la maglia che indossa è aderentissima e mette in primo piano un decolleté esplosivo, che forme!… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 settembre 2022)lascia senza fiato con il suo ultimo look dalla Paris Fashion Week: lache indossa èe mette in primo piano unesplosivo, che forme!… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

annapisapasini : Comunque ???? è la stessa che due anni fa era andata da Veronica Ferraro, si era fatta pagare profumatamente, e poi l… - redazionerumors : [Trending now] L'influencer #VeronicaFerraro ha postato su Instagram una serie di scatti bollenti, di cui uno in to… - AspirinaZzz : @vaorainonda in realtà credo che i più famosi abbiano da fare e non perdan tempo con questa mentecatta ma soprattut… - saradoublek : @VNT_3 Cos'era successo tra lei e Veronica Ferraro? - saradoublek : #rockandfiocc cos'era successo tra RockandFiocc e Veronica Ferraro? -