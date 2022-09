Ultime Notizie – Aborto | Boldrini contestata in piazza | “Ragazze cercavano lo show”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 29 settembre 2022) “Lenon volevano dialogare, volevano qualcuno da attaccare,il pretesto per fare lo. Mi dispiace che non ritengano importante unire le forze tra chi lavora in Parlamento e chi milita nelle associazioni. Sarò felicissima di rincontrarle per parlare con loro in modo serio”. Così, con l’Adnkronos, la deputata del Partito Democratico Lauratorna sulla “contestazione” ricevuta ieri alla manifestazione per il diritto all’, insieme all’associazione ‘Non una di meno’, all’Esquilino a Roma, e ripresa in un video che ha avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni. “E’ stata una bella manifestazione a cui hanno partecipato tante donne, tante associazioni e realtà molto diverse, c’era un buon clima – racconta l’ex presidente della Camera – insieme a me c’erano anche altre ...