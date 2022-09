TS – Esami per Dybala, la Roma in ansia (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-29 11:43:13 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Roma – San Siro non è solo la Scala del calcio. E’ stata la casa di Josè Mourinho per due stagioni e sarebbe potuta diventare quella di Paulo Dybala quest’estate se l’interesse dell’Inter si fosse trasformato in un affondo concreto. Sabato pomeriggio sarà anche il teatro della sfida tra Inter e Roma, in uno scenario che presenta ancora una grande incognita: la Joya. Perché se lo Special One sicuramente non andrà in panchina vista la squalifica da scontare dopo l’espulsione rimediata contro l’Atalanta nell’ultima domenica di campionato, oggi sarà un giorno importante per capire le condizioni di Dybala. L’ex Juventus è rientrato solo ieri dal raduno con la sua Argentina dove però non è sceso in ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-29 11:43:13 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS:– San Siro non è solo la Scala del calcio. E’ stata la casa di Josè Mourinho per due stagioni e sarebbe potuta diventare quella di Pauloquest’estate se l’interesse dell’Inter si fosse trasformato in un affondo concreto. Sabato pomeriggio sarà anche il teatro della sfida tra Inter e, in uno scenario che presenta ancora una grande incognita: la Joya. Perché se lo Special One sicuramente non andrà in panchina vista la squalifica da scontare dopo l’espulsione rimediata contro l’Atalanta nell’ultima domenica di campionato, oggi sarà un giorno importante per capire le condizioni di. L’ex Juventus è rientrato solo ieri dal raduno con la sua Argentina dove però non è sceso in ...

