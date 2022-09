Totti-Blasi, niente accordo per la separazione. Si va verso la battaglia in tribunale (Di giovedì 29 settembre 2022) Ilary Blasi ha bocciato anche l’ultima proposta arrivata nelle scorse ore da Francesco Totti per la separazione consensuale Leggi su golssip (Di giovedì 29 settembre 2022) Ilaryha bocciato anche l’ultima proposta arrivata nelle scorse ore da Francescoper laconsensuale

SilviaPietrant5 : Gelo Totti-Blasi, l'accordo per la separazione salta. Le ragioni della tensione e dell'ira di Ilary - stranifattinews : Totti – Blasi si va in tribunale, non c’è l’accordo di separazione - stranifattinews : Totti – Blasi vanno in tribunale, non c’è accordo di separazione - followbenetazzo : @AdamoDalM Adamo ... è un dato confermato: - rep_roma : Tra Totti e Ilary Blasi non c'è accordo sulla separazione, si andrà in tribunale -