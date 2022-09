Tasse | Pnrr e bollette La Melonomics e la sponda di Draghi e Bruxelles

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 settembre 2022) Ora che la Nota di aggiornamento al Def ha definito il perimetro della prossima manovra (i saldi migliorano, ma il prossimo anno si crescerà meno del previsto, questa la sostanza), bisogna mettersi al lavoro. E senza corsie preferenziali, scrivere la legge di Bilancio dovrà essere un lavoro a quattro mani: da una parte il ministro dell’Economia, Daniele Franco e il suo staff. Dall’altra i tecnici di Fratelli d’Italia, dal momento che Giorgia Meloni si appresta a diventare il prossimo premier. GIOCO DI SQUADRA SULLA MANOVRA Un gioco di squadra caldeggiato solo pochi giorni fa da uno dei fondatori di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto e che ora sembra incontrare la, non scontata, dell’Europa. Daè infatti arrivata la rassicurazione: attenderanno la formazione del nuovo esecutivo per concedere all’Italia qualche giorno in più per l’invio ...