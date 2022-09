Stella di mare, il nuovo singolo di Cesare Cremonini e Lucio Dalla (Di giovedì 29 settembre 2022) Cesare Cremonini torna con un emozionante duetto con Lucio Dalla sulle note del brano capolavoro “Stella di mare”, in un’inedita versione in uscita oggi giovedì 29 settembre. Si tratta di un’operazione artistica senza precedenti: per la prima volta, infatti, grazie a Sony Music, Pressingline e alla Fondazione Lucio Dalla, è stato concesso l’utilizzo della voce di Lucio dal master originale del brano del 1979. “Stella di mare” oggi rinasce come un miracolo, grazie a una produzione rinnovata in grado di lasciare intatta l’emozione del brano, la forza della sua melodia e il testo, riportando la voce viva e presente di Lucio alle nuove generazioni. Questo evento segna un ... Leggi su zon (Di giovedì 29 settembre 2022)torna con un emozionante duetto consulle note del brano capolavoro “di”, in un’inedita versione in uscita oggi giovedì 29 settembre. Si tratta di un’operazione artistica senza precedenti: per la prima volta, infatti, grazie a Sony Music, Pressingline e alla Fondazione, è stato concesso l’utilizzo della voce didal master originale del brano del 1979. “di” oggi rinasce come un miracolo, grazie a una produzione rinnovata in grado di lasciare intatta l’emozione del brano, la forza della sua melodia e il testo, riportando la voce viva e presente dialle nuove generazioni. Questo evento segna un ...

