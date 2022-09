Serie A, Juve: altri rientri al Jtc in attesa del match contro il Bologna (Di giovedì 29 settembre 2022) Seduta mattutina di allenamento per la Juventus in vista dell’impegno in campionato contro il Bologna previsto domenica 2 ottobre alle 20:45 all’Allianz Stadium. L’allenatore Massimiliano Allegri sta recuperando piano piano tutti i suoi giocatori reduci dagli impegni con le Nazionali. Oggi al Jtc si sono rivisti Bonucci, Bremer, Danilo, Kostic, Vlahovic e Mckennie. La sessione mattutina è stata dedicata allo sviluppo della manovra avanzata con finalizzazione, i calciatori si sono poi dedicati alla fase difensiva. Domani la squadra svolgerà un’altra seduta. contro il Bologna, Allegri potrebbe riproporre il 3-5-2 ma dipenderà tutto dalle condizioni dei nazionali. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Seduta mattutina di allenamento per lantus in vista dell’impegno in campionatoilprevisto domenica 2 ottobre alle 20:45 all’Allianz Stadium. L’allenatore Massimiliano Allegri sta recuperando piano piano tutti i suoi giocatori reduci dagli impegni con le Nazionali. Oggi al Jtc si sono rivisti Bonucci, Bremer, Danilo, Kostic, Vlahovic e Mckennie. La sessione mattutina è stata dedicata allo sviluppo della manovra avanzata con finalizzazione, i calciatori si sono poi dedicati alla fase difensiva. Domani la squadra svolgerà un’altra seduta.il, Allegri potrebbe riproporre il 3-5-2 ma dipenderà tutto dalle condizioni dei nazionali. SportFace.

