Scaloni: «Messi come Federer, piangeremo al suo addio» (Di giovedì 29 settembre 2022) Il paragone del ct argentino Scaloni su tra Messi e Federer: «Godiamocelo, indipendentemente dal tifo, finché gioca» Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha voluto paragonare l’addio di Roger Federer con quello futuro di Lionel Messi. Di seguito le sue parole. «Federer si è ritirato e cosa è successo? Tutti si sono emozionati e si sono detti: ‘Non c’è più, non giocherà più’. A quanti di noi sarebbe piaciuto vedere Federer giocare ancora a tennis? È stato bellissimo ammirarlo. Accadrà lo stesso con Messi: godiamocelo, indipendentemente dal tifo. È fantastico vederlo in campo, io ho l’opportunità di allenarlo, ma se fossi un tifoso pagherei un biglietto per vederlo e comprerei la sua maglia». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Il paragone del ct argentinosu tra: «Godiamocelo, indipendentemente dal tifo, finché gioca» Il ct dell’Argentina, Lionel, ha voluto paragonare l’di Rogercon quello futuro di Lionel. Di seguito le sue parole. «si è ritirato e cosa è successo? Tutti si sono emozionati e si sono detti: ‘Non c’è più, non giocherà più’. A quanti di noi sarebbe piaciuto vederegiocare ancora a tennis? È stato bellissimo ammirarlo. Accadrà lo stesso con: godiamocelo, indipendentemente dal tifo. È fantastico vederlo in campo, io ho l’opportunità di allenarlo, ma se fossi un tifoso pagherei un biglietto per vederlo e comprerei la sua maglia». L'articolo proviene ...

TNTSportsAR : MESSI ?? FEDERER Los GOAT para Scaloni ?? - gonzalo_guanca : Argentina Messi Scaloni - sportface2016 : #Scaloni paragona #Messi a #Federer: 'Piangeremo anche al ritiro di Lionel, godiamocelo' - tuttoatalanta : Scaloni sicuro: 'Messi è come Federer. Un'esperienza del genere non si ripeterà mai più' - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: “Messi è come Federer: godiamocelo e basta, perché non sappiamo quando possa ricapitare di avere uno così” ???? Parola del C… -