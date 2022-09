Quando il neo-eletto Salvatore Deidda (FdI) elogiava il fascista Balbo e commemorava i morti di Salò (Di giovedì 29 settembre 2022) Nuove ombre nere calano su Fratelli d’Italia. Questa volta al centro delle polemiche è finito Salvatore Sasso Deidda, segretario regionale del partito di Giorgia Meloni in Saredegna ed eletto nel collegio plurinominale dell’Isola. Uno dei post che ha fatto più discutere è stato pubblicato da Deidda il 14 gennaio 2018, Quando il neo-parlamentare di FdI se la prendeva con l’Anpi per aver denunciato Meloni per aver intitolato una sala di un circolo del partito a Italo Balbo, gerarca fascista, fondatore del fascismo ferrarese, quadrumviro della marcia su Roma, a capo di violente spedizioni squadriste e ricevuto da Hitler nel 1938 al Berghof. Deidda scriveva nel 2018: “L’Anpi ha denunciato Giorgia Meloni per questo cartello (cartello con la dicitura “Sala ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Nuove ombre nere calano su Fratelli d’Italia. Questa volta al centro delle polemiche è finitoSasso, segretario regionale del partito di Giorgia Meloni in Saredegna ednel collegio plurinominale dell’Isola. Uno dei post che ha fatto più discutere è stato pubblicato dail 14 gennaio 2018,il neo-parlamentare di FdI se la prendeva con l’Anpi per aver denunciato Meloni per aver intitolato una sala di un circolo del partito a Italo, gerarca, fondatore del fascismo ferrarese, quadrumviro della marcia su Roma, a capo di violente spedizioni squadriste e ricevuto da Hitler nel 1938 al Berghof.scriveva nel 2018: “L’Anpi ha denunciato Giorgia Meloni per questo cartello (cartello con la dicitura “Sala ...

