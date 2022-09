Putin domani annetterà i territori ucraini occupati alla Federazione Russa

Leggi su freeskipper

(Di giovedì 29 settembre 2022) “alle 15.00 (le 14 in Italia) nel Gran Palazzo del Cremlino, nella Sala di San Giorgio, si terrà una cerimonia per firmare gli accordi sull’ingresso di tutti e 4 i nuoviin cui si è tenuto il referendum nella. In questo evento ci sarà un corposo discorso del presidente”.