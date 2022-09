Pognano | esce di strada | abbatte un albero | si ribalta più volte e poi scompare nel nulla

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 settembre 2022). Guidava senza la patente, così, nonostante fosse ferito dopo essere stato protagonista di un incidente, ha lasciato l’abitacolo della vettura e si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Tutto inizia intorno alla mezzanotte di martedì, quando l’uomo, straniero, si è capottato piùlungo laprovinciale 121. Viaggiava a grande velocità in direzione Lurano, a bordo di una Mercedes Classe C presa a noleggio a nome di una persona italiana. Ha perso il controllo dell’auto, si èto più, ha abbattuto paletti, arbusti e un. Poi l’auto, semi-distrutta, è tornata sulle quattro ruote. Qualcuno ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate un’ambulanza, un’automedica, i carabinieri di Treviglio e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il ...