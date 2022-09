Pnrr, Mite: adottato cronoprogramma della Strategia nazionale per l'economia circolare (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) - Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto per l'adozione del cronoprogramma di attuazione della Strategia nazionale per l'economia circolare, il documento che individua le azioni, gli obiettivi e le misure da perseguire nella definizione delle politiche istituzionali per assicurare un'effettiva transizione verso un'economia di tipo circolare. Il cronoprogramma contiene i dettagli relativi alle tempistiche e alle azioni previste dalla Strategia e ne costituisce parte integrante. La governance della Strategia è affidata all'osservatorio per l'economia circolare, in corso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) - Il ministroTransizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto per l'adozione deldi attuazioneper l', il documento che individua le azioni, gli obiettivi e le misure da perseguire nella definizione delle politiche istituzionali per assicurare un'effettiva transizione verso un'di tipo. Ilcontiene i dettagli relativi alle tempistiche e alle azioni previste dallae ne costituisce parte integrante. La governanceè affidata all'osservatorio per l', in corso di ...

