Pallavolo: Mazzanti, 'oggi quarto sorriso, ci manca il quinto contro l'Olanda' (Di giovedì 29 settembre 2022) Arnhem, 29 set. - (Adnkronos) - “Sorrisi ne abbiamo fatti quattro, ci manca il quinto contro l'Olanda e sarebbe quello che ci mette in temperatura per la seconda fase”. Queste le parole del Ct Mazzanti al termine del successo netto contro il Kenya nel quarto impegno iridato delle azzurre nel gruppo A. Un'Italia che ha fatto riposare alcune delle big come Egonu, Bosetti e Danesi: “Volevo trovare delle intese con Chirichella, Pietrini e Sylla, mi interessava lavorare e sfruttare questa partita per allenare queste intese -precisa il ct azzurro-. In cambio palla ho visto le cose che mi aspettavo, in contrattacco c'è da migliorare”. Per quanto riguarda le singole prestazioni: “Bonifacio (all'esordio in questo Mondiale ndr) molto bene, Nwakalor ha fatto più fatica, magari ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Arnhem, 29 set. - (Adnkronos) - “Sorrisi ne abbiamo fatti quattro, ciill'e sarebbe quello che ci mette in temperatura per la seconda fase”. Queste le parole del Ctal termine del successo nettoil Kenya nelimpegno iridato delle azzurre nel gruppo A. Un'Italia che ha fatto riposare alcune delle big come Egonu, Bosetti e Danesi: “Volevo trovare delle intese con Chirichella, Pietrini e Sylla, mi interessava lavorare e sfruttare questa partita per allenare queste intese -precisa il ct azzurro-. In cambio palla ho visto le cose che mi aspettavo, in contrattacco c'è da migliorare”. Per quanto riguarda le singole prestazioni: “Bonifacio (all'esordio in questo Mondiale ndr) molto bene, Nwakalor ha fatto più fatica, magari ...

