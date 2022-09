Orrore nel X Municipio, 15enne violentata dagli amici del fidanzatino (loro complice): arrestati due ragazzi (Di giovedì 29 settembre 2022) Prima le propongono il sesso di gruppo poi, al suo rifiuto, la obbligano a consumare un rapporto sessuale con loro, tenendola ferma a turno. Vittima una minorenne del X Municipio, trascinata per di più in quell’Orrore dal fidanzatino di 16 anni. Un dramma nel dramma dunque, con la giovane che sarebbe stata abusata proprio sotto gli occhi del suo ragazzo. Leggi anche: Orrore a Roma: prima la rapiscono, poi la minacciano con un coltello e la stuprano Sesso orale con la forza in auto Quello che raccontiamo potrebbe sembrare una storia di fantasia, invece è realtà e vede coinvolta una ragazza precipitata in un incubo finito solo grazie all’intervento degli agenti del X Distretto, che nei giorni scorsi hanno arrestato due ragazzi maggiorenni e indagato un 16enne, fidanzato della vittima. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022) Prima le propongono il sesso di gruppo poi, al suo rifiuto, la obbligano a consumare un rapporto sessuale con, tenendola ferma a turno. Vittima una minorenne del X, trascinata per di più in quell’daldi 16 anni. Un dramma nel dramma dunque, con la giovane che sarebbe stata abusata proprio sotto gli occhi del suo ragazzo. Leggi anche:a Roma: prima la rapiscono, poi la minacciano con un coltello e la stuprano Sesso orale con la forza in auto Quello che raccontiamo potrebbe sembrare una storia di fantasia, invece è realtà e vede coinvolta una ragazza precipitata in un incubo finito solo grazie all’intervento degli agenti del X Distretto, che nei giorni scorsi hanno arrestato duemaggiorenni e indagato un 16enne, fidanzato della vittima. ...

