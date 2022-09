Ormai l’unica rappresentanza popolare viene dal M5s: il Pd deve solo sciogliersi (Di giovedì 29 settembre 2022) di Monica Valendino C’è solo una cosa che il Pd può fare dopo la seconda disfatta consecutiva alle politiche: sciogliersi. Lasciare il campo largo, anzi aperto a tutti gli esodati di accasarsi pure di qua e di là nel centrodestra, come del resto sono già allenati a fare da tempo. Una cosa però sia chiara: nessuno di lorsignori può avere l’arroganza di definirsi di sinistra. Da quando il Pds nel 1994 perse contro Berlusconi con la “gioiosa macchina da guerra” che riuniva davvero l’ala sinistra del parlamento per la prima volta dal dopoguerra, c’è stato un terrore endemico all’interno del partito che l’ha portato fino alla surreale situazione di oggi, ovvero inseguire talmente i voti delle destre fino a parlare come chi di destra è nato. Il peccato originale fu l’Ulivo. Pur di vincere Veltroni e compagnia decisero di aprire le porte ai sopravvissuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) di Monica Valendino C’èuna cosa che il Pd può fare dopo la seconda disfatta consecutiva alle politiche:. Lasciare il campo largo, anzi aperto a tutti gli esodati di accasarsi pure di qua e di là nel centrodestra, come del resto sono già allenati a fare da tempo. Una cosa però sia chiara: nessuno di lorsignori può avere l’arroganza di definirsi di sinistra. Da quando il Pds nel 1994 perse contro Berlusconi con la “gioiosa macchina da guerra” che riuniva davvero l’ala sinistra del parlamento per la prima volta dal dopoguerra, c’è stato un terrore endemico all’interno del partito che l’ha portato fino alla surreale situazione di oggi, ovvero inseguire talmente i voti delle destre fino a parlare come chi di destra è nato. Il peccato originale fu l’Ulivo. Pur di vincere Veltroni e compagnia decisero di aprire le porte ai sopravvissuti ...

