angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente nicaraguense Daniel Ortega ha definito la Chiesa cattolica 'una perfetta dittatura' #ANSA - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente nicaraguense Daniel Ortega ha definito la Chiesa cattolica 'una perfetta dittatura' #ANSA - iconanews : Nicaragua, Ortega: la Chiesa cattolica è una dittatura - Agenzia_Ansa : Il presidente nicaraguense Daniel Ortega ha definito la Chiesa cattolica 'una perfetta dittatura' #ANSA - News24_it : Nicaragua, Ortega: la Chiesa cattolica è una dittatura -

Agenzia ANSA

... una tirannia perfetta", ha esclamatoin un discorso in occasione del 43mo anniversario ...ha insistito il 15 settembre sulla necessità di "non interrompere mai il dialogo" con il, dove ......le impiden ingresar al país en lo que va de septiembre del 2022 - - El diálogo entre el régimen de Daniely el Vaticano no ha parado las 'injusticias' contra la Iglesia Católica en, ... Nicaragua, Ortega: la Chiesa cattolica è una dittatura - Ultima Ora Il presidente nicaraguense Daniel Ortega ha definito la Chiesa cattolica "una dittatura perfetta", due settimane dopo che papa Francesco aveva assicurato che "c'è dialogo" con Managua. (ANSA) ...Sempre più dura la persecuzione della Chiesa cattolica in Nicaragua: il presidente Ortega chiude radio, arresta un vescovo e vieta processioni ...