Maltempo | valanga d’acqua a Formia | strade piene di fango

(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “C’è stata una forte precipitazione che ha colpito la zona nord collinare diche ha provocato un volume di acqua veramente inimmaginabile. Si tratta di acqua piovana che veniva dalle montagne ed è venuta tutta giù: si sono creati percorsialternativi a quelli dei torrenti che si sono poi riversati lungo le. La zona di Santa Maria La Noce è stata colpita pesantemente: la strada è quasi completamente crollata e si è verificata l’interruzione di alcuni servizi nelle abitazioni che abbiamo prontamente evacuato. C’è stato molto spavento ma nessuna persona è rimasta ferita”. A parlare all’Adnkronos è Gianluca Taddeo, sindaco di, raccontando la situazione in città a seguito dellache si è abbattuta per le forti precipitazioni sulla ...

'Una violenta bomba d'acqua ha colpito Formia e il Sud pontino con la conseguentedi fango ... Ilha colpito ancora anche in Toscana. Un uomo nella zona di Poggibonsi mentre era alla ...... nella parte superiore, è piena di pietre e detriti che sarebbero stati trasportati dalsull'asfalto coinvolgendo anche auto in sosta che, chiaramente, sono rimaste danneggiate. Una...Un fiume di acqua e fango è sceso dalla collina di Santa Maria La Noce verso la valle: questa è una delle conseguenza della pioggia che si sta ...Il maltempo colpisce ancora pesantemente la provincia di Latina. Momenti drammatici nel primo pomeriggio a Formia, in località Santa Maria La Noce, la zona collinare che sovrasta ...