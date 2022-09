L’inchiesta di Libération sul ruolo ambiguo di Nasser Al-Khelaïfi nell’assegnazione dei Mondiali in Qatar (Di giovedì 29 settembre 2022) Ricatti, abusi, accordi segreti per non far uscire notizie compromettenti prima della fine della Coppa del Mondo di calcio in Qatar. Il quotidiano francese Libération ha pubblicato stamattina un’inchiesta che ha per protagonisti il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, e un imprenditore franco-algerino di 41 anni di nome Tayeb B. Il 13 gennaio 2020, Tayeb è stato arrestato e imprigionato in Qatar per molti mesi a causa, presumibilmente, di documenti potenzialmente compromettenti su «NAK», ovvero il presidente del club francese. Verrà rilasciato solo l’1 novembre 2020, dopo essere stato interrogato e torturato psicologicamente e aver consegnato alle autorità Qatariote diversi documenti sensibili. Stando agli avvocati che lo rappresentano a Parigi, sentiti da ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 settembre 2022) Ricatti, abusi, accordi segreti per non far uscire notizie compromettenti prima della fine della Coppa del Mondo di calcio in. Il quotidiano franceseha pubblicato stamattina un’inchiesta che ha per protagonisti il presidente del Paris Saint-Germain,Al-, e un imprenditore franco-algerino di 41 anni di nome Tayeb B. Il 13 gennaio 2020, Tayeb è stato arrestato e imprigionato inper molti mesi a causa, presumibilmente, di documenti potenzialmente compromettenti su «NAK», ovvero il presidente del club francese. Verrà rilasciato solo l’1 novembre 2020, dopo essere stato interrogato e torturato psicologicamente e aver consegnato alle autoritàiote diversi documenti sensibili. Stando agli avvocati che lo rappresentano a Parigi, sentiti da ...

