Juve, Pogba: 'Sono un giocatore e un uomo diverso ora. Sarò un leader. Premier o Serie A? Per me...' (Di giovedì 29 settembre 2022) In un'intervista a GQ, Pogba ha parlato della sua nuova esperienza con la Juve, della sua crescita personale e delle differenze tra Serie... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) In un'intervista a GQ,ha parlato della sua nuova esperienza con la, della sua crescita personale e delle differenze tra...

forumJuventus : GdS: 'La Juve non fa più paura, segna poco e fatica a creare pericoli. Bianconeri penultimi in Serie A per indice d… - TuttoJuve24 : Juventus, Pogba: “Dentro di me so che questa maglia è speciale, tira fuori il mio meglio” #Juventus #Juve #Allegri… - RadioFebbrea90 : #Pogba: '#Juve più grande club in Italia, voglio riportarla dove deve stare' - MaStep92__ : RT @sportmediaset: Juve, senti Pogba: 'Voglio riprendermi il posto che mi spetta' #pogba #juve - JuventusUn : #Pogba: '#Juve scelta di cuore. Bel rapporto con #Allegri, lavoro per tornare presto e…..” -