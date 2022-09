Juve | Conte mette a tacere le voci | «Irrispettose per me e Allegri»

(Di giovedì 29 settembre 2022) Le parole di Antoniosulledi un suo ritorno alla: «Sono felice al Tottenham e del lavoro con Paratici e la proprietà» Antonioha parlato in conferenza stampa a riguardo del suo possibile ritorno alla, negando i rumors. Di seguito le sue parole. «È irrispettoso nei confronti dell’allenatore che lavora allantus e nei miei confronti che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione. Sono felice al Tottenham e del lavoro con Paratici e la proprietà. Non vedo nessun problema». L'articolo proviene da Calcio News 24.

