Il giornalismo non è un crimine, voci libere per Julian Assange: la diretta con Barbacetto, Noury, Morra e Moni Ovadia (Di giovedì 29 settembre 2022) È davvero un crimine fare il giornalista? Julian Assange come paradigma della libertà di stampa nel mondo? Oggi al Nuovo Cinema Aquila a Roma, alle 18.30, il dibattito organizzato da Free Assange Italia con, tra gli altri, Gianni Barbacetto, Barbara Lezzi, Nicola Morra, Moni Ovadia e Riccardo Noury.

