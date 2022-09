“Ha pianto tutta la notte”. GF Vip 7, Marco Bellavia l’hanno visto tutti: concorrenti preoccupati (Di giovedì 29 settembre 2022) Manca poco alla nuova puntata in diretta del GF Vip 7 e nella Casa la situazione è tutt’altro che tranquilla. Nelle scorse ore c’è stata una furibonda lite tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà, con la prima che ha minacciato di tirarle in faccia una tazzina di caffè. Ora, è Marco Bellavia a diventare protagonista con una crisi di pianto improvvisa. Le sue lacrime sono scese copiose e sul web è subito stata manifestata preoccupazione da parte dei telespettatori, che lo stanno vedendo sempre più in difficoltà. E al GF Vip 7 non è stato solamente Marco Bellavia ad essere sopraffatto dalle lacrime. Un crollo lo ha avuto anche la concorrente Wilma Goich per un motivo molto serio, ovvero il ricordo della figlia morta Susanna Vianello: “Negli ultimi due anni ogni volta che ho fatto un’intervista ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Manca poco alla nuova puntata in diretta del GF Vip 7 e nella Casa la situazione è tutt’altro che tranquilla. Nelle scorse ore c’è stata una furibonda lite tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà, con la prima che ha minacciato di tirarle in faccia una tazzina di caffè. Ora, èa diventare protagonista con una crisi diimprovvisa. Le sue lacrime sono scese copiose e sul web è subito stata manifestata preoccupazione da parte dei telespettatori, che lo stanno vedendo sempre più in difficoltà. E al GF Vip 7 non è stato solamentead essere sopraffatto dalle lacrime. Un crollo lo ha avuto anche la concorrente Wilma Goich per un motivo molto serio, ovvero il ricordo della figlia morta Susanna Vianello: “Negli ultimi due anni ogni volta che ho fatto un’intervista ho ...

