Gp Singapore | Alonso | “La differenza la fa il pilota | Verstappen è impressionante”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 settembre 2022) Fernandoha parlato della questione ‘titolo mondiale’, prima del Gran Premio di2022 di Formula 1. “La Ferrari ha avuto e ha una grande macchina, molto veloce, macon la Red Bull, è stato. Non c’è stata gara, nonostante la monoposto della Ferrari non ha nulla di superiore alla loro, anzi, la Ferrari è uguale se non superiore. Penso che sia il. fare la: ha 24 anni e lo attende una grande carriera. Non importa quando vincerà il Mondiale di quest’anno, in Giappone vincerà senza dubbio“. Lo spagnolo ha poi proseguito: “Lui è stato il miglior, Red Bull il miglior team, se lo meritano. Ci sono alcuni che sono al 100% dal primo allenamento,è uno di questi“. SportFace.