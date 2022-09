Gigi D’Alessio, “Noi due tour” al via il 6 ottobre da Napoli con tre date sold out (Di giovedì 29 settembre 2022) foto di Fabrizio CestariNapoli – È finalmente ai nastri di partenza, dopo due anni di stop a causa della pandemia, “Noi due tour”, il tour di Gigi D’Alessio che nei mesi di ottobre e novembre porterà il cantante sui palchi dei principali teatri italiani. La tournée prenderà il via tra una settimana, il 6 ottobre dal teatro Augusteo di Napoli con un triplo sold out, e si preannuncia un successo con i biglietti quasi esauriti per tutte le altre date dei concerti. Gigi si prepara a riabbracciare live il suo pubblico, per cantare insieme le canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai, “Il cammino dell’età”, “Mon ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 settembre 2022) foto di Fabrizio Cestari– È finalmente ai nastri di partenza, dopo due anni di stop a causa della pandemia, “Noi due”, ildiche nei mesi die novembre porterà il cantante sui palchi dei principali teatri italiani. Lanée prenderà il via tra una settimana, il 6dal teatro Augusteo dicon un triploout, e si preannuncia un successo con i biglietti quasi esauriti per tutte le altredei concerti.si prepara a riabbracciare live il suo pubblico, per cantare insieme le canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai, “Il cammino dell’età”, “Mon ...

