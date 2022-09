F1 GP Singapore 2022, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 29 settembre 2022) Le prove libere del Gran Premio di Singapore 2022 a Marina Bay di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni che inaugurano il weekend asiatico che torna dopo due anni di sospensione per il Covid. FP1 e FP2 saranno utili a piloti e team per studiare il giusto assetto. Occhio agli orari, che per via del fuso orario e della scelte di correre in notturna sono diversi rispetto al consueto. Le prove libere 1 si terranno infatti alle ore 12, le prove libere 2 alle ore 15 di venerdì 30 settembre. diretta tv prevista su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Ledel Gran Premio dia Marina Bay di F1 saranno visibiliin tv: ecco di seguito le informazioni sul, l’e ladelle due sessioni che inaugurano il weekend asiatico che torna dopo due anni di sospensione per il Covid. FP1 e FP2 saranno utili a piloti e team per studiare il giusto assetto. Occhio agli orari, che per via del fusoe della scelte di correre in notturna sono diversi rispetto al consueto. Le1 si terranno infatti alle ore 12, le2 alle ore 15 di venerdì 30 settembre.tv prevista su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ...

