Elezioni, niente seggio per Lucia Annibali: “Ma la vita non finisce in Parlamento” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “In prima battuta sembrava che il seggio non scattasse, ma alla fine sembrava essere scattato. Poi c’è stato un ricalcolo complessivo e sono cambiati un po’ di seggi, in Toscana due plurinominali, e evidentemente non è andata così. Il seggio per me non è scattato”. Lucia Annibali racconta il su e giù di informazioni, e di emozioni, legate alle ultime Elezioni dove alle fine la deputata uscente di Iv è rimasta fuori dalla Camera. “C’è ancora un po’ di tempo per capire ma mi pare proprio che il riconteggio, che non cambia l’equilibrio tra i vari partiti, sia definitivo -spiega Annibali all’Adnkronos -. Certamente la prospettiva per me cambia ma sarà diversa, perché la vita non finisce in Parlamento. L’impegno resta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “In prima battuta sembrava che ilnon scattasse, ma alla fine sembrava essere scattato. Poi c’è stato un ricalcolo complessivo e sono cambiati un po’ di seggi, in Toscana due plurinominali, e evidentemente non è andata così. Ilper me non è scattato”.racconta il su e giù di informazioni, e di emozioni, legate alle ultimedove alle fine la deputata uscente di Iv è rimasta fuori dalla Camera. “C’è ancora un po’ di tempo per capire ma mi pare proprio che il riconteggio, che non cambia l’equilibrio tra i vari partiti, sia definitivo -spiegaall’Adnkronos -. Certamente la prospettiva per me cambia ma sarà diversa, perché lanonin. L’impegno resta ...

Link4Universe : Democrazia non significa che quando vince l'altro tu non puoi dire niente. Accettare il processo democratico e le e… - PagellaPolitica : ? Il leader di @Azione_it @CarloCalenda ha ragione quando dice che «il Paese ha votato al 70 per cento partiti che… - VivereToscana : Elezioni, niente seggio per Lucia Annibali: 'Ma la vita non finisce in Parlamento' - Nini59107794 : @elenabonetti Dovevate vincere le elezioni per fare il cazz che vi piace, mo potete solo votare contro ma non servi… - krudesky : RT @asterwill: E niente a tre giorni dalle elezioni i politici per fortuna twittano poco unica eccezione calenda che continua a starnazzare… -