De Gea | clamorosa idea Juventus | le ultime sul portiere

(Di giovedì 29 settembre 2022)De Gea per lache potrebbe salutare Szczesny: la situazione relativa alDe Gea potrebbe lasciare lo United al termine della stagione visto il contratto in scadenza. Ilsta diventando sempre più un’per la. Sulle tracce dello spagnolo ci sono i bianconeri, che vorrebbero monetizzare il più possibile dalla cessione di Szczesny per fare poi all-in su De Gea. Lo riporta il Daily Mail. L'articolo proviene da Calcio News 24.

