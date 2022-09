Covid oggi Lazio, 3.161 casi e 1 decesso: a Roma 1.464 contagi (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.161 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 29 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrato un morto. A Roma segnalati 1.464 casi. “oggi nel Lazio, su un totale di 19.775 tamponi, si registrano 3.161 nuovi casi positivi (-48)”. Si registra inoltre “un decesso (-1)”, e sono “405 i ricoverati (+30), 24 le terapie intensive (-1) e +2.039 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,9%. I casi a Roma città sono a quota 1.464”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.161 ida coronavirus nel, 29 settembre 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrato un morto. Asegnalati 1.464. “nel, su un totale di 19.775 tamponi, si registrano 3.161 nuovipositivi (-48)”. Si registra inoltre “un(-1)”, e sono “405 i ricoverati (+30), 24 le terapie intensive (-1) e +2.039 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,9%. Icittà sono a quota 1.464”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettinoquotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: sono ...

