Coppa Agostoni, a Lissone l'olandese Bax beffa i grandi. Secondo Valverde (Di giovedì 29 settembre 2022) L'olandese Sjoerd Bax (Ola, Alpecin - Deceuninck) ha vinto l'edizione numero 75 della Coppa Agostoni, prova d'apertura del Trittico Lombardo, 193 km con partenza e arrivo a Lissone (Monza Brianza). Si ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 settembre 2022) L'Sjoerd Bax (Ola, Alpecin - Deceuninck) ha vinto l'edizione numero 75 della, prova d'apertura del Trittico Lombardo, 193 km con partenza e arrivo a(Monza Brianza). Si ...

