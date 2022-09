Compleanno Luis Alberto, una tifosa gli porta la torta | VIDEO (Di giovedì 29 settembre 2022) Ieri, 20 settembre, Luis Alberto ha compiuto 30 anni. Alla fine dell'allenamento una tifosa della Lazio gli ha portato una torta con tanto di candelini da spegnere! Ecco il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 settembre 2022) Ieri, 20 settembre,ha compiuto 30 anni. Alla fine dell'allenamento unadella Lazio gli hato unacon tanto di candelini da spegnere! Ecco il

OfficialSSLazio : Buon 30° compleanno, Luis! ?? - UEFAcom_it : ??? Buon compleanno a Luis Alberto ?? #UEL | @OfficialSSLazio - Inter : Luis Nazario Da Lima, o come lo conoscevano tutti ???? ???????????? ?? Buon compleanno, @Ronaldo ?????? #Pirelli #Scorpion… - luis_pap : RT @acmilan: Wishing a very happy birthday to Silvio Berlusconi ?? Tanti auguri di buon compleanno a Silvio Berlusconi ?? #SempreMilan http… - TarapuDodika : RT @UEFAcom_it: ??? Buon compleanno a Luis Alberto ?? #UEL | @OfficialSSLazio -