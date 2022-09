«Chiara Ferragni ha votato il M5S?» | lei fa chiarezza con un video social

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Chiara Ferragni 'andate a votare', Gassmann cita Pertini #ANSA - elbarahoui : @UltimaGenerazi1 purtroppo pare che Chiara #Ferragni abbia il singhiozzo e le troupe erano impegnate a fare un ser… - Almost2NEW : @Antonio80155302 Chiara Ferragni. E sarà subito 40% - ilfattovideo : Chiara Ferragni ha votato il M5S di Giuseppe Conte? Su TikTok si scatena il dibattito, lei replica: “Mi piacciono l… - Cig4retteslOuis : @VIXKIWI a me chiara ferragni abbiamo fatto la doppietta -

Sky Tg24

Se la indossa lei possiamo essere certi che sarà il trend autunnale da copiare subito., che è stata front row alle sfilate milanesi durante la Milano Fashion Week e ora è volata a Parigi per seguire le passerelle da vicino nella capitale francese, ha scelto una manicure ..., veramente è successo questo nel suo passato Il dettaglio che forse non conoscevi sulla famosissima imprenditrice.è un nome che non ha bisogno di presentazioni; ... Chiara Ferragni precisa che lei non ha votato per M5S. VIDEO Colore decisamente 'rock' quello dello smalto scelto da Chiara Ferragni: la sua manicure sarà una delle più gettonate della stagione.Trench, abiti e gonne in pelle, abiti con decori floreali tridimensionali, blazer oversize e lunghe frange sfilano sulla passerella Primavera/Estate 2023 di Bottega Veneta.