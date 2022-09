(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Si è tenutaa Roma, presso Radio Vaticana, la presentazioneper la, evento benedetto da Papa Francesco, e che ha il sostegno delle più grandi stelle delmondiale. Laper lasi terrà il prossimo 14 Novembre, allo Stadio Olimpico di Roma, e sarà organizzata come evento interreligioso benefico dal Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes. Avrà come slogan “We Play For Peace” e riunirà giocatori di tutto il mondo e leggende deldi diverse religioni e credenze, che insieme a Papa Francesco faranno questo nuovo appello alla. Alla conferenza stampa hanno partecipato: l’ex calciatore ...

corgiallorosso : #PartitaperlaPace, presentata la terza edizione. Kumbulla e Pastorella: “Siamo convinti che il calcio possa fare la… - ReteSport : ?? Presentata oggi la terza edizione della #PartitaperlaPace - pesaronews : Riviera Banca e Italservice: presentata la partnership con calcio a 5 e basket - sportface2016 : #Qatar2022 La #Danimarca presenta la maglia per il Mondiale, lo sponsor tecnico attacca il paese organizzatore - viverepesaro : Riviera Banca e Italservice: presentata la partnership con calcio a 5 e basket -

TeleIschia

Avrà come slogan " We Play For Peace " e riunirà giocatori di tutto il mondo e leggende deldi diverse religioni e credenze, che insieme a Papa Francesco faranno questo nuovo appello alla pace.E' stataoggi al Vaticano la Partita della Pace, in programma il 14 novembre. La giornata sarà dedicata a Diego Armando Maradona, annunciati anche i primi partecipanti. Saranno presenti Ciro ... Calcio: presentata oggi in Vaticano la terza edizione della Partita per la Pace Ronaldinho, Ciro Ferrara, Claudio Caniggia, Ciro Immobile: sono solo alcuni dei grandi campioni che il 14 novembre (alle ore 17) daranno spettacolo sul prato dell'Olimpico nella terza edizione della P ...Dopo lo scoppiettante e promettente avvio di campionato sul rettangolo verde è arrivata la giornata delle presentazioni in casa Lecce Women. Il ...