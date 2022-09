Traffico Roma del 28-09-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione in apertura la tangenziale est e dove a causa di un incidente e temporaneamente chiusa la strada verso San Giovanni tra l’uscita di via Batteria Nomentana via Tiburtina Portonaccio code presenti in entrambe le direzioni e la polizia locale Ci comunica una serie di incidenti su via Boccea correttamente in prossimità di via Verolengo in viale Aventino tra via del Circo Massimo e via via Appia Nuova all’altezza di via Poggi d’oro in via dei Prati Fiscali con rallentamenti tra Piazza Rione e via Cavriglia prestare le dovute attenzioni su Grande Raccordo Anularerallentato in carreggiata interna tra Castel Giubileo Tiburtina e a seguire tra Prenestina e Appia si rallenta anche in esterna tra via Cassia è la via del mare si sta in coda sulla Pontina per i lavori tra Castelno ...