Risponde male a una domanda e il professore lo massacra: 15enne muore dopo giorni di coma | Apparteneva alla casta dei Dalit: chi sono? (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un risposta sbagliata è costata la vita a uno studente di 15 anni che è morto a seguito delle gravi percosse ricevute dal suo professore. E’ caccia all’uomo che ha ucciso il ragazzo. Leggere storie simili ci pone di fronte ad una realtà che appare così distante da noi, da sembrarci quasi inesistente. Eppure, in L'articolo Risponde male a una domanda e il professore lo massacra: 15enne muore dopo giorni di coma Apparteneva alla casta dei Dalit: chi sono? NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un risposta sbagliata è costata la vita a uno studente di 15 anni che è morto a seguito delle gravi percosse ricevute dal suo. E’ caccia all’uomo che ha ucciso il ragazzo. Leggere storie simili ci pone di fronte ad una realtà che appare così distante da noi, da sembrarci quasi inesistente. Eppure, in L'articoloa unae illodidei: chi? NewNotizie.it.

kei_beo : @mami_rinnn Ma seriamente poi si aggiunge anche questo genio del male che risponde con: A quanto pare ha saltato… - Luluvona93 : @criluna4 Secondo te domani non se ne parla ? ma dai è il gf Elettra sa come funziona ha partecipato a tanti realit… - EnzoCare2 : @Loops40994697 @borghi_claudio Se lo tagga le risponde e poi lei ci resta male. ?? - DrAnnachiara : @Jessiccuccia36 @CarlaLentini7 Ma se siete le prime a dire che se la tira?? per poi difenderlo quando qualcuno rispo… - DELILAH42815874 : @piumigliore1 @andrewsword2 No, mio figlio ha dato del tu alle maestre (da loro richiesto espressamente) e non risp… -