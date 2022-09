Riforme | Calenda | ' noi ci saremo | ma ci sono cose più utili da fare per l' energia'

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set (Adnkronos) - "Se il governo andrà verso il monocameralismo iod'accordo. Sul presidenzialismo no, in un Paese super conflittuale l'unico punto di riferimento è il presidente della Repubblica, se politicizziamo anche quello è un macello". Lo ha detto Carloa Radio Anch'io a proposito dellecondivise con la nuova maggioranza. "Ma cipiù rapide da, come escludere dai pareri energetici le Soprintendenze, le Regioni che si intromettono ogni volta. Questo è più importante e utile, noi cia discutere", ha aggiunto il leader di Azione.

