Portogallo-Spagna | Luis Enrique | “L’atteggiamento è stato magnifico”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 settembre 2022) “di tutti è. All’intervallo ho avuto la sensazione che il gol sarebbe arrivato. Per valutare lodi una squadra, bisogna vedere come si esulta alle vittorie”. Queste le parole del commissario tecnico delladopo la vittoria sulallo scadere in Nations League. La rete di Morata all’85’ regala il pass per le Final Four. L’appuntamento è fissato per giugno 2023, prima però c’è un Mondiale da giocare. Enon ha ancora scelto: “La lista è ancora di 40 giocatori – spiega -, è in continua evoluzione. Mi dispiace per chi sarà escluso, per un allenatore è un compito difficile”. SportFace.