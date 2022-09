“Nord Stream 2 non ci sarà più”, cosa aveva detto Biden (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se la Russia invade, non ci sarà più un Nord Stream 2. Metteremo fine a questo”. Le parole pronunciate dal presidente americano Joe Biden lo scorso 7 febbraio rimbalzano sui social dopo le esplosioni che hanno provocato danni ai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 nel mar Baltico. Mosca ha chiesto ufficialmente spiegazioni alla Casa Bianca ricordando le parole del presidente Usa. “Come farete esattamente, visto che il progetto è sotto il controllo della Germania?”, era stata la domanda successiva rivolta dal giornalista al presidente Usa. “Vi garantisco che saremo in grado di farlo”, la risposta di Biden. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se la Russia invade, non cipiù un2. Metteremo fine a questo”. Le parole pronunciate dal presidente americano Joelo scorso 7 febbraio rimbalzano sui social dopo le esplosioni che hanno provocato danni ai gasdotti2 nel mar Baltico. Mosca ha chiesto ufficialmente spiegazioni alla Casa Bianca ricordando le parole del presidente Usa. “Come farete esattamente, visto che il progetto è sotto il controllo della Germania?”, era stata la domanda successiva rivolta dal giornalista al presidente Usa. “Vi garantisco che saremo in grado di farlo”, la risposta di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

