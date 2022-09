“Non potete farmelo”. Federica Panicucci, tensione altissima sulla notizia choc a Mattino 5 (Di mercoledì 28 settembre 2022) tensione durante l’ultima puntata di Mattino Cinque. L’argomento è complesso e difficile: l’omicidio della giovane Saman Abbas, la 18enne pachistana svanita nel nulla da Reggio Emilia il 30 aprile 2021. Si parla oramai di assassinio a seguito delle recenti intercettazioni che complicano ulteriormente la posizione della famiglia. Inquirenti queste si sente il padre della ragazza dire: “Ho ucciso mia figlia”. Come è noto, padre e madre di Saman sono tornati in Pakistan, tuttavia in Italia l’unico interlocutore rimane l’avvocato dei due: Simone Servillo. Federica Panicucci, conduttrice del programma, e Patrizia Groppelli, opinionista in studio, hanno quindi fatto delle domande scomode quanto corrette, all’avvocato. L’uomo ha iniziato a dire che il padre e la madre di Saman non sarebbero neppure a conoscenza che in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022)durante l’ultima puntata diCinque. L’argomento è complesso e difficile: l’omicidio della giovane Saman Abbas, la 18enne pachistana svanita nel nulla da Reggio Emilia il 30 aprile 2021. Si parla oramai di assassinio a seguito delle recenti intercettazioni che complicano ulteriormente la posizione della famiglia. Inquirenti queste si sente il padre della ragazza dire: “Ho ucciso mia figlia”. Come è noto, padre e madre di Saman sono tornati in Pakistan, tuttavia in Italia l’unico interlocutore rimane l’avvocato dei due: Simone Servillo., conduttrice del programma, e Patrizia Groppelli, opinionista in studio, hanno quindi fatto delle domande scomode quanto corrette, all’avvocato. L’uomo ha iniziato a dire che il padre e la madre di Saman non sarebbero neppure a conoscenza che in ...

StefanoGuerrera : facciamo comunque che se non siete andati a votare - ma potevate - dovete star zitti e non potete lamentarvi - CarloCalenda : Il 25 settembre vota Azione-Italia Viva-Calenda per cambiare l'Italia, sul serio. Farlo è molto semplice, basta met… - AlbertoBagnai : Oggi è nato Francesco Borromini e potrebbe morire il PD. Sulla prima cosa non potete farci niente. Sulla seconda sì… - marchesiellon : @fattoquotidiano Se lo dice lui ci potete crederci ,non ne mai azzeccata una. Carletto III e il bomba scoppieranno presto. - HarryPotterEX1 : RT @empitalia: Edvige si è trasformata in una magica pallina di #Natale! ???? Non è carinissima?! ??? Cari Maghi, Streghe e Babbani, potete a… -

Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciato un nuovo Pokémon, lo amerete o odierete Come potete vedere dalle immagini, postate anche dal noto leaker Serebii su Twitter, Wiglett appare ... diventando in poco tempo argomento di chiacchiera tra chi lo sta amando e chi, al contrario, non ... Quando si accende il riscaldamento: le date e la mappa con le zone climatiche Non tutti sanno che da tempo l'Italia è suddivisa in 6 zone climatiche, da A a F, in base alla ... Qui potete visionare e scaricare il pdf con tutti i Comuni italiani divisi per fasce climatiche. Quando ... In Terris Comevedere dalle immagini, postate anche dal noto leaker Serebii su Twitter, Wiglett appare ... diventando in poco tempo argomento di chiacchiera tra chi lo sta amando e chi, al contrario,...tutti sanno che da tempo l'Italia è suddivisa in 6 zone climatiche, da A a F, in base alla ... Quivisionare e scaricare il pdf con tutti i Comuni italiani divisi per fasce climatiche. Quando ... “Non potete servire Dio e la ricchezza” Il commento di mons. Angelo Spina